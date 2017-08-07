Полиция ищет стрелка с Краснопутиловской улицы

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 11 июля на стадионе недалеко от одного из домов на Краснопутиловской улице произошла стрельба.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, но никого уже не было. В ходе осмотра были найдены несколько гильз. Информации о пострадавших нет. Сейчас по данному факту проходит проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщили, что в деревне Лаголово задержали стрелявшего по приюту для животных мужчину.
Фото: Pixabay
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