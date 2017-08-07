Полиция ищет стрелка с Краснопутиловской улицы

На месте происшествия найдены гильзы.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 11 июля на стадионе недалеко от одного из домов на Краснопутиловской улице произошла стрельба.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, но никого уже не было. В ходе осмотра были найдены несколько гильз. Информации о пострадавших нет. Сейчас по данному факту проходит проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили, что в деревне Лаголово задержали стрелявшего по приюту для животных мужчину.

Фото: Pixabay