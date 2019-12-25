В деревне Лаголово задержали стрелявшего по приюту для животных мужчину

Стрелок вооружился пневматической винтовкой, устроившись на соседней территории.

Вечером в среду, 8 июля, наряд отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району Петербурга задержал мужчину, подозреваемого в стрельбе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выстрелы были адресованы приюту для животных на Садовой улице в деревне Лаголово Ленобласти.

Бойцы приехали по тревожному вызову из самого приюта для собак, директор зверинца рассказала, что на соседней территории находится агрессивный стрелок. Рядом с приютом ранее располагалась птицефабрика, оттуда и стрелял мужчина, вооруженным похожим на винтовку предметом. Неподалеку от зверинца сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого стрелка с пневматической винтовкой МР-60. Оружие изъяли, мужчину передали полицейским.

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