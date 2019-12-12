Неизвестный избил собачника на Индустриальном проспекте

Оружием хулигана стал железный прут.

В пятницу вечером, 26 июня, неизвестный избил собачника в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что около 21:00 очевидцы заметили двух мужчин у дома №27 на Индустриальном проспекте. Один из них избивал железным прутом другого, ранее гулявшего по улице с собакой.

В какой-то момент прохожие решили вмешались в конфликт. Заметив приближающихся людей, нападающий скрылся, оставив на месте преступления свое оружие.

По словам свидетелей, пострадавший не знал хулигана. Прохожие сразу вызвали сотрудников полиции и врачей.

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Фото: Pixabay