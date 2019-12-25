У Муринского кладбища неизвестный оглушил женщину камнем и ограбил ее

Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

В среду, 24 июня, в полицию Петербурга поступило сообщение о нападении неизвестного мужчины на женщину. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам 40-летней потерпевшей, незнакомец напал на нее около 12:00 у Муринского кладбища. Мужчина ударил женщину по голове камнем и отобрал у нее золотой плетеный браслет и золотую плетеную цепочку. После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия.

Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. На вид преступнику 30-35 лет, рост 170-175 см, европейского типа, глаза голубые. Был одет в футболку в бело-синюю полоску и темные джинсы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Грабителя ищет полиция.

Ранее мы писали, что на улице Декабристов грабитель избил продавца за банку пива.

Фото: Piter.TV