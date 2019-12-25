На улице Декабристов грабитель избил продавца за банку пива

Преступник скрылся вместе со своей знакомой.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 24 июня в полицию поступило известие об ограблении в магазине "24 часа" в д. 7 по ул. Декабристов. Продавец рассказал о том, как малознакомая девушка по имени "Анастасия" взяла из холодильника банку пива и попыталась уйти, не заплатив.

Когда сотрудник магазина стал её останавливать, в конфликт вмешался знакомый женщины. Он избил мужчину, после чего ушёл вместе с ней. Полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что ограбление салона оптики на Выборгскос шоссе попало на видео.

Фото: Piter.tv