Ограбление салона оптики на Выборгском шоссе попало на видео

Грабители были в бахилах, масках и капюшонах.

В сети появились видеозаписи с камер наблюдения в салоне оптики по Выборгскому шоссе, 17к1. Банда грабителей украла около 110 моделей очков.

В комментариях под записью некая Анастасия Соловьева рассказала, что ущерб составил миллион рублей, страховка ничего не покроет, так как ее у магазина нет. Судя по всему, ограбление длилось полторы минуты. Девушка также уточнила, что пострадал не один магазин оптики. Грабители были в бахилах, масках и капюшонах.

Ранее мы писали, что на улице Седова двое избили петербуржца и отобрали у него смартфон.

Видео: vk.com/spb_today