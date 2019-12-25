На улице Седова двое избили петербуржца и отобрали у него смартфон

Приметы разбойников уже установлены, полиция разыскивает мужчин.

В среду, 17 июня, в полицию обратился 39-летний петербуржец, рассказавший, что его избили и ограбили на улице Седова. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, нападение на мужчину произошло почти в три часа ночи.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что двое неизвестных набросились на мужчину, работающим сисадмином в петербургском Управления Федерального казначейства. Поработав кулаками, разбойники отняли у пострадавшего смартфон и скрылись. По камерам видеонаблюдения удалось установить приметы преступников: обоим на вид 30-35 лет, оба высокого роста, около 185 см, и худощавые. Один из бандитов был одет в серую кофту с капюшоном, темные спортивные штаны и белые кроссовки, второй – в серую куртку, синие джинсы и черные кроссовки, при себе имел черную сумку и серую кепку на голове.

Полиция ищет разбойников, возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный вынес из квартиры на Народного Ополчения украшения на 3 млн рублей.

Фото: Piter.TV