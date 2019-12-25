Неизвестный вынес из квартиры на Народного Ополчения украшения на 3 млн рублей

Также домушник прихватил 40 тысяч рублей наличными.

В минувший понедельник, 15 июня, в полицию обратился 71-летний петербуржец. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, мужчина пожаловался на пропажу ценностей из его квартиры в доме на проспекте Народного Ополчения.

Полицейские выяснили, что неизвестный проник в квартиру на 19 этаже, подобрав ключ к замкам входной двери. Это произошло в период с вечера 11 июня по день 15 июня. В помещении злоумышленник нашел 40 тысяч рублей наличными и множество ювелирных изделий, с ценными находками неизвестный скрылся. Ограбленный хозяин квартиры оценил ущерб в три миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, полиция ищет преступника.

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