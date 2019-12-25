В Адмиралтейском районе 12-летний подросток отравился неизвестным веществом

Ему диагностировали кому 2-й степени.

Вечером 14 июня в полицию Адмиралтейского района обратились сотрудники детской больницы и заявили о госпитализации 12-летнего подростка с сильным отравлением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам медиков, мальчика увезли в больницу от дома на набережной Крюкова канала. Он находился в тяжелом состоянии. Ребенок отравился неизвестным веществом депримирующего действия. Ему диагностировали кому 2-й степени.

Согласно уточненному диагнозу, состояние мальчика оказалось удовлетворительным. Для дальнейшего лечения его перевели в инфекционное отделение.

Установлено, что 31-летняя мать подростка нигде не работает. Семья на учете в ПДН не состоит.

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Фото: Piter.TV