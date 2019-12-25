Петербурженка споила грудничка снотворным ради тишины после попоек

Малыша увезли в больницу с отравлением лекарством.

На минувшей неделе в полицию Выборгского района позвонила пожилая женщина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, пенсионерка пожаловалась на свою 40-летнюю дочь, которая спьяну напоила сына-грудничка сильнодействующим снотворным.

Прибывшие на место полицейские застали в захламленной грязной квартире с бутылками и насекомыми пьяную хозяйку, ее трехлетнюю дочь и девятимесячного сына. Врачи увезли мальчика в больницу с подозрением на отравление лекарством, со внуком поехала бабушка. По словам пожилой женщины, она не раз замечала, как ее дочь напаивает малыша снотворным, чтобы тот не кричал и не мешал ей отсыпаться после буйных попоек. Дочка непутевой матери оказалась отстающей в развитии и в своем возрасте не произносила ни слова.

Оба ребенка на данный момент в больнице, у девочки также выявили отравление неизвестным веществом. Против матери возбудили уголовное дело о неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина явилась в полицию с повинной и полностью признала вину.

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