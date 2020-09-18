Женщина с джек-расселами терроризирует собачников Петербурга

В Северной столице зафиксирована серия нападений хозяйки двух собак породы джек-рассел на других владельцев животных.

В Санкт-Петербурге участились случаи нападений агрессивной хозяйки двух собак породы джек-рассел на других владельцев животных. Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", первый громкий инцидент произошел в июне, когда женщина избила девушку, гулявшую с корги без поводка. Конфликт был заснят на видео и опубликован в сети.

После распространения ролика пострадавшая получила множество сообщений от других жертв нападавшей. Выяснилось, что ранее агрессивная собачница атаковала мужчину, использовав в качестве оружия мусорное ведро. Еще один случай связан с нападением на владельца собаки, также сделавшего замечание по поводу отсутствия поводка.

Примечательно, что, согласно данным интернет-сервисов, женщина профессионально работает с детьми - занимается бебиситтингом, ранее была вожатой в детских лагерях и помогала детским домам в качестве волонтера.

Ранее сообщалось, что енотовидные собаки уже начали готовить жилище к зиме под Петербургом.

Фото: freepik (wirestock)