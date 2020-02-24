В спор из-за выгула собак в Петербурге вмешалось оружие

Прохожий требовал надеть на животное поводок.

В понедельник, 24 февраля, в Сети появилось видео, на котором можно сделать вывод, что мужчина угрожает собачнику, игравшему со своим псом в Палевском саду, расположенном в Невском районе города. Владелец животного поделился записью в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Сначала оппоненты рассуждали о том, может ли овчарка в принципе находиться без поводка, выясняя возраст щенка и его рост в холке (цифру, фигурирующую в документах регламентирующих выгул домашних животных). Затем пришли к выводу, что парк с памятником Ольги Бергольц не предназначен для подобных прогулок.

В процессе спора подошедший сильно разозлился и сказал что "пристрелит" собаку, если та будет "гавкать и разбудит ребенка". В подтверждение он показал, со слов автора, "какой-то непонятный ствол", похожий на пистолет Макарова. Также снимавший утверждает, что ранее неизвестный угрожал ему полицейским удостоверением, которое было просрочено.

Позже хозяин животного пояснил, что вызвал на место сотрудников правоохранительных органов, однако человека с оружием на месте уже не оказалось.

Ранее мы писали, что юрист предложил выписывать штраф до 50 тысяч рублей за выгул опасной собаки без намордника.

Видео: https://vk.com/unreleased_dtp