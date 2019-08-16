Юрист предложил выписывать штраф до 50 тысяч рублей за выгул опасной собаки без намордника

Также Марат Аманлиев предусмотрел административный арест сроком до десяти суток или обязательные работы до 30 часов.

Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил штрафовать людей за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщил RT.

По словам Аманлиева, правила выгула собак есть, а санкций за их нарушения нет. Так он предложил ввести штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест сроком до десяти суток или обязательные работы до 30 часов.

Данные санкции Аманлиев предложил не распространять на хозяев собак, которые выгуливают животных на огороженной территории.

Ранее в России сократили список потенциально опасных собак.