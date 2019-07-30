В России сократили список потенциально опасных собак

С первого дня 2020 года собак данных пород нельзя будет выгуливать без намордника и поводка.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщили на сайте кабмина.

В перечень потенциально опасных собак вошли животные, в генах которых заложены качества агрессии и силы. Это: американский бандог, амбульдог, бульдог алапахский чистокровный (отто), акбаш, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, бразильский бульдог, булли кутта, северокавказская собака, а также их метисы.

С первого дня 2020 года собак данных пород нельзя будет выгуливать без намордника и поводка. Без данных вещей собака может гулять на огороженной территории хозяина.

Изначально в перечень попали 69 пород собак, но из-за реакции общественности список был переформирован.

Ранее в США собаки съели своего хозяина.

Видео: YouTube/ BornReadyBRF