В США собаки съели своего хозяина

От мужчины остался фрагмент кости и клочок волос.

В США мужчину убили и съели без остатка собственные собаки.

Мужчина жил отшельником и ни с кем не общался кроме своих 18 собак. Родственники приезжали к мужчине, чтобы привезти ему продукты. Однажды они не застали мужчину и обратились в полицию. Ни родственники, ни полиция не могли попасть на участок из-за агрессивных собак.

Полиции все же удалось отвлечь собак и проникнуть в дом, но хозяина там не нашли. При тщательном осмотре участка были обнаружены небольшой фрагмент кости человека и клок волос. Анализ ДНК подтвердил, что эти останки принадлежали хозяину дома. Собаки съели мужчину вместе с одеждой. А после этого съели и двух своих сородичей.

13 собак-убийц усыпили. Еще 3 собаки живы и находятся в приюте.

Фото: pixabay