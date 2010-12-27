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В США собаки съели своего хозяина
Сегодня, 10:39
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MShaffter

В США собаки съели своего хозяина

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От мужчины остался фрагмент кости и клочок волос.

В США мужчину убили и съели без остатка собственные собаки.

Мужчина жил отшельником и ни с кем не общался кроме своих 18 собак. Родственники приезжали к мужчине, чтобы привезти ему продукты. Однажды они не застали мужчину и обратились в полицию. Ни родственники, ни полиция не могли попасть на участок из-за агрессивных собак.

Полиции все же удалось отвлечь собак и проникнуть в дом, но хозяина там не нашли. При тщательном осмотре участка были обнаружены небольшой фрагмент кости человека и клок волос. Анализ ДНК подтвердил, что эти останки принадлежали хозяину дома. Собаки съели мужчину вместе с одеждой. А после этого съели и двух своих сородичей. 

13 собак-убийц усыпили. Еще 3 собаки живы и находятся в приюте.

Фото: pixabay

Теги: жесть, происшествия в мире, собака загрызла, собака съела хозяина, собака убила
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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