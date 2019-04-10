Собачник наткнулся на висельника у онкоцентра на улице Лени Голикова

Рядом с повешенным лежал рюкзак с пропуском на имя водителя автобуса.

В четверг, 17 сентября, в полицию Кировского района Петербурга обратился пенсионер и рассказал, что обнаружил повешенного на дереве мужчину. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, около 10 часов утра он вышел на улицу погулять с собакой и за онкологическим центром на улице Лени Голикова наткнулся на повешенное на веревку тело. Мужчина висел на дереве на высоте около метра от земли.

Умерший имел славянскую внешность, темные короткие волосы. На нем были темно-синяя куртка, футболка цвета хаки, синие джинсы, серые кроссовки. На земле возле дерева лежал рюкзак с пропуском на имя водителя автобуса. Оказалось, что висельник был ранее судимым жителем Петербурга. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в гостинице на Типанова нашли повешенного постояльца.

Фото: Piter.TV