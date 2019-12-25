В Полежаевском парке нашли повешенного на дереве мужчину

Записок и документов при нем не было.

В воскресенье, 11 июля, в полицию Петербурга обратилась женщина, которая наткнулась на труп незнакомого мужчины в Полежаевском парке. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Приехавшие на место происшествия стражи порядка обнаружили труп мужчины 30-35 лет, который висел на дереве в указанном парке. На нем были джинсы синего цвета, темно-синяя футболка, шлепки серого цвета. Записок и документов при погибшем не обнаружили.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти и личности погибшего. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Ранее на дне Антонова озера нашли труп женщины, убитой мужем.

Фото: ru.wikipedia.org