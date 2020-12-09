На дне Антонова озера нашли труп женщины, убитой мужем

Накануне в Лужском районе Ленобласти нашли труп женщины в брезентовом мешке. Тело достали со дна Антонова озера, сообщила пресс-служба СК по региону.
Предположительно, умершей оказалась без вести пропавшая женщина, работающая врачом-педиатром в Луге. Она пропала 9 мая текущего года.
По подозрению в совершении убийства задержали мужа погибшей, он дал признательные показания. Конфликт между супругами мог произойти на бытовой почве.
Ранее мы писали, что подросток разбился насмерть, упав с 20 этажа на проспекте Науки.
Видео: lenobl.sledcom.ru
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