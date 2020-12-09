На дне Антонова озера нашли труп женщины, убитой мужем

Тело лежало в брезентовом мешке.

Накануне в Лужском районе Ленобласти нашли труп женщины в брезентовом мешке. Тело достали со дна Антонова озера, сообщила пресс-служба СК по региону.

Предположительно, умершей оказалась без вести пропавшая женщина, работающая врачом-педиатром в Луге. Она пропала 9 мая текущего года.

По подозрению в совершении убийства задержали мужа погибшей, он дал признательные показания. Конфликт между супругами мог произойти на бытовой почве.

Ранее мы писали, что подросток разбился насмерть, упав с 20 этажа на проспекте Науки.

Видео: lenobl.sledcom.ru