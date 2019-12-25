Подросток разбился насмерть, упав с 20 этажа на проспекте Науки

Его тело нашли на газоне под окнами дома.

В воскресенье, 11 июля, в дежурную часть полиции Петербурга обратилась местная жительница и заявила, что на газоне возле дома на проспекте Науки лежит труп молодого человека. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования была установлена личность погибшего. Им оказался 16-летний подросток, который не был ранее судим и на учете в ПДН не состоял. Смерть наступила в результате падения с 20-го этажа. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее ребенок выпал из окна в Отрадном.

Фото: Piter.TV