Ребенок выпал из окна в Отрадном

При падении с 6 этажа ребенок получил тяжелые травмы.

9 июля в экстренные службы города Отрадное Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о падении ребенка с 6 этажа дома №8 на Лесной улице. Примерно в 10 часов девочка в возрасте 2 лет упала из окна на землю придомового участка, получив тяжелые травмы.

На место прибыли оперативные службы - скорая помощь, следователи и полиция. Девочка была экстренно госпитализирована в Шлиссельбургскую больницу. По предварительным данным, причиной падения стала оборвавшаяся москитная сетка, на которую оперся ребенок. О семье девочки известно, что она неполная.

5 июня под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна.

Фото: Piter.TV