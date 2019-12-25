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Ребенок выпал из окна в Отрадном
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Ребенок выпал из окна в Отрадном

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При падении с 6 этажа ребенок получил тяжелые травмы.

9 июля в экстренные службы города Отрадное Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о падении ребенка с 6 этажа дома №8 на Лесной улице. Примерно в 10 часов девочка в возрасте 2 лет упала из окна на землю придомового участка, получив тяжелые травмы. 

На место прибыли оперативные службы - скорая помощь, следователи и полиция. Девочка была экстренно госпитализирована в Шлиссельбургскую больницу. По предварительным данным, причиной падения стала оборвавшаяся москитная сетка, на которую оперся ребенок. О семье девочки известно, что она неполная. 

5 июня под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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