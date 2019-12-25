В гостинице на Типанова нашли повешенного постояльца

Причины и обстоятельства происшествия неизвестны.

В воскресенье, 23 августа, в одной из гостиниц на улице Типанова нашли повешенный труп 57-летнего мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело постояльца обнаружили на 3 этаже 25-этажного здания. Погибшим оказался уроженец Кирова, проживающий и зарегистрированный в Петербурге. Причины и обстоятельства происшествия неизвестны. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на видео попал прыжок мужчины с Дворцового моста.

Фото: pixabay.com