В гостинице на Типанова нашли повешенного постояльца

В воскресенье, 23 августа, в одной из гостиниц на улице Типанова нашли повешенный труп 57-летнего мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Тело постояльца обнаружили на 3 этаже 25-этажного здания. Погибшим оказался уроженец Кирова, проживающий и зарегистрированный в Петербурге. Причины и обстоятельства происшествия неизвестны. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее на видео попал прыжок мужчины с Дворцового моста.
Фото: pixabay.com
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