Видео: петербуржцы борются за историческую брусчатку у дома Семёнова. Сохранить ее удалось лишь частично

Горожане борются за историческую брусчатку по дворе Дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова. 1 августа брусчатку начали вывозить, несмотря на протест жителей. Часть исторической кладки все же удалось сохранить.
Старинное мощение было десятилетиями спрятано под слоем асфальта и обнаружено во время работ.
Активистам удалось договориться с МО "Адмиралтейский округ", однако вскоре брусчатку начали увозить. Жители пытались препятствовать рабочим и столкнулись с сопротивлением. Часть мощения строители вывезли в неизвестном направлении. На место несколько раз приезжали полицейские.
Петербуржцы дежурят на участке, чтобы рабочие не увезли оставшееся мощение.
Видео: vk.com/voopiik_spb
Фото: Piter.TV, vk.com/voopiik_spb
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