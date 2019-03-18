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Видео: петербуржцы борются за историческую брусчатку у дома Семёнова. Сохранить ее удалось лишь частично

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Брусчатку приходится отстаивать силой.

Горожане борются за историческую брусчатку по дворе Дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова. 1 августа брусчатку начали вывозить, несмотря на протест жителей. Часть исторической кладки все же удалось сохранить. 

Старинное мощение было десятилетиями спрятано под слоем асфальта и обнаружено во время работ. 

Активистам удалось договориться с МО "Адмиралтейский округ", однако вскоре брусчатку начали увозить. Жители пытались препятствовать рабочим и столкнулись с сопротивлением. Часть мощения строители вывезли в неизвестном направлении. На место несколько раз приезжали полицейские. 

Петербуржцы дежурят на участке, чтобы рабочие не увезли оставшееся мощение.

Видео: vk.com/voopiik_spb

Фото: Piter.TV, vk.com/voopiik_spb

Теги: брусчатка, дом семенова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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