Видео: петербуржцы борются за историческую брусчатку у дома Семёнова. Сохранить ее удалось лишь частично

Брусчатку приходится отстаивать силой.

Горожане борются за историческую брусчатку по дворе Дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова. 1 августа брусчатку начали вывозить, несмотря на протест жителей. Часть исторической кладки все же удалось сохранить.

Старинное мощение было десятилетиями спрятано под слоем асфальта и обнаружено во время работ.

Активистам удалось договориться с МО "Адмиралтейский округ", однако вскоре брусчатку начали увозить. Жители пытались препятствовать рабочим и столкнулись с сопротивлением. Часть мощения строители вывезли в неизвестном направлении. На место несколько раз приезжали полицейские.

Петербуржцы дежурят на участке, чтобы рабочие не увезли оставшееся мощение.

Видео: vk.com/voopiik_spb

Фото: Piter.TV, vk.com/voopiik_spb