Активисты хотят сохранить во дворе дома Семенова историческое мощение. Жильцам нравится асфальт

Историческая мостовая на Римского-Корсакова, 39 буквально стала камнем преткновения.

В начале июля Piter TV сообщал, что замена асфальта во дворе дома Семенова на Римского-Корсакова, 39 привела к возможному демонтажу исторической брусчатки. Позже активисты расчистили старинное мощение во дворе дома. Они смогли переубедить муниципалов из МО "Адмиралтейский округ", поначалу не нашедших никакой ценности в дворовой мостовой.

Сейчас ремонтные работы по замене асфальта на бетонную плитку пока остановлены. Старое мощение планируют сохранить, а позже полностью реконструировать



При этом новую бетонную плитку также планируют установить на месте снятого асфальта. Старое и новое покрытие будут сочетаться друг с другом.



Однако ремонтом довольны не все местные жители. Их вполне устраивал асфальт, положенный во дворе около года назад.

"Долго ждали этого ремонта..., красиво все, люди довольны были... Стоки работали, а теперь лужи по колено", — рассказали жильцы дома корреспонденту Piter.TV.

Ранее мы рассказывали, что жители доходного дома Полежаева уже не один десяток лет борются за открытие парадной лестницы.