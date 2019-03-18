В доме Семенова демонтировали историческую брусчатку. Мнения жителей и строителей разделились

Замена асфальта во дворе дома на Римского-Корсакова, 39 привела к возможному демонтажу исторической брусчатки.

Во время работ по замене асфальта во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова, 39 рабочие, предположительно, нашли историческую брусчатку.

Местный житель, внимательно следивший за ремонтом внутреннего двора, возмутился халатным отношением к возможному культурному наследию. Он вызвал сотрудников КГИОП и полицию. Правоохранители проверили документы у подрядчика, и, не увидев нарушений, покинули место стройки.

При этом рабочие утверждают, что во дворе проложена газовая труба и от старого покрытия уже давно ничего не осталось.

Тут лежит газовая труба на глубине в 1,5 метров. Двор перекапывали уже десять раз и от брусчатки уже ничего и не осталось. - рассказали рабочие корреспонденту Piter.TV

КГИОП пообещал провести инспекцию до конца недели и выяснить, есть ли на стройплощадке объекты культурного наследия.

Ранее во дворе было асфальтное покрытие. Его заменяют на новую брусчатку по инициативе администрации МО Адмиралтейский округ. Строительные работы выполняет компания "Севзап ПБ".

Видео, фото: Piter.TV