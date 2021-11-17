На Рыночный площади заменят кабель с сохранением исторической брусчатки

Специалисты утверждают, что для сохранности старых камней приняты все возможные меры.

На Рыночной площади начались работы по замене одного из двух кабелей, по которым снабжаются дома на улице Пионерской и Круглая башня. Как рассказал главный инженер "Выборгских электрических сетей" Михаил Конюхов, кабельные линии были проложены под площадью еще в те далекие времена, когда Выборг был финским. Теперь энергетикам предстоит выполнить буквально ювелирную работу.

В договоре с подрядчиком у нас оговорены очень жесткие условия по производству работ. Вся историческая часть брусчатки будет восстанавливаться в полном объеме. Мы снимаем брусчатку, докапываемся до кабелей, разбираем, прокладываем новый кабель, прокладываем подсыпку, делаем испытания, затем идет верхняя подсыпка, и после кладется историческая брусчатка. Михаил Конюхов, главных инженер филиала ЛОЭСК "Выборгские электрические сети"

Специалисты утверждают, что для сохранности старых камней приняты все возможные меры. На замену электрокабеля отводится две недели, работы будут вестись по всей траншее без перерыва.

Ранее Валерий Савинов рассказал, почему в Гаврилово до сих пор идут работы на теплотрассе.

Видео: МГ "Наш город"

Превью: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО