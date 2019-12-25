Производство оптоволоконного кабеля в РФ упало на 25%

Денежный объем рынка уменьшился на 17%.

Производство оптоволоконного кабеля в РФ по итогам первой половины 2025 года упало на 25%. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ассоциации "Электрокабель".

Отмечается, что в километрах кабеля падение составило до 71 тыс., а денежный объем рынка уменьшился на 17%. При этом импорт увеличился на 8% и составил 28,7 млн долларов. Рост экспорта составил до 9,7 млн долларов. Основные поставки пришлись на Казахстан и Узбекистан.

По мнению экспертов, снижение производства связано с сокращением инвестиционных программ операторов. Также причиной спада называют "макроэкономическую турбулентность", которая снижает инвестиционную активность

Фото: pxhere.com