Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

В Кузбассе будут судить двух налетчиков, похитивших у угледобывающего предприятия 150 метров кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным следствия, обвиняемые узнали, что на территории предприятия хранится высоковольтный кабель, подготовленный для монтажа электрооборудования. Они нагрянули на промышленную площадку в ночное время. Один из похитителей прицепил тросом отрез кабеля к кузову, пока второй следил за обстановкой.

Злоумышленников заметила женщина-охранник. Она попыталась остановить их, однако мужчины угрожали женщине предметом, похожим на оружие, и уехали. Стоимость вывезенного кабеля составляет более 650 тысяч рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Прокопьевский районный суд. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео: ГУВД Кемеровской области