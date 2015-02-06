Трое мужчин отделались условным сроком за кражу более полутонны медного кабеля

Его стоимость составляла более 400 тысяч рублей.

В Ленинградской области вынесли приговор за кражу более полутонны медного кабеля стоимостью 410 тысяч рублей с территории порта Усть-Луга. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

В мае 2024 года трое мужчин срезали кабель с двух портовых кранов, а затем сдали его в пункт приема металлолома.

Суд приговорил виновных к лишению свободы от 1 года до 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком по 1 году каждому.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура