Валерий Савинов рассказал, почему в Гаврилово до сих пор идут работы на теплотрассе

Также он рассказал о раннем начале отопительного сезона в районе.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, как проходит отопительный сезон в районе и почему до сих пор идут работы на теплотрассе в поселке Гаврилово Гончаровского сельского поселения.

Начало отопительного сезона в этом году побило все рекорды. Но, несмотря на это, у нас не было ни одного сбоя по организации начала отопительного сезона. Хочу поблагодарить за это ресурсные организации, управляющие компании, ТСЖ, которые смогли оперативно подключиться к работе. Были недоработки, но они оперативно были устранены. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Что касается работ на теплотрассе в Гаврилово, то в августе было принято решение направить финансирование на работы для создания бесперебойного прохождения отопительного сезона в поселке.

На данный момент работы подрядчик уже завершает, тепло подается по мере необходимости, погодные условия сейчас это позволяют. Жителям не будет начислений за периоды, когда отключения были произведены. Данный вид работ нацелен на безаварийное прохождение всего отопительного сезона. Приношу также свои извинения в адрес местных жителей. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Также Валерий Савинов рассказал о строительстве велодорожек в Выборге.

Видео: МГ "Наш город"