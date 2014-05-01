В Выборге состоялась пресс-конференция, посвященная 100 дням со времени вступления Валерия Савинова в должность главы районной администрации.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов ответил на вопросы жителей, подготовленные СМИ. Пресс-конференция прошла в формате видеоинтервью и была посвящена 100 дням со времени вступления Валерия Савинова в должность главы районной администрации.

Валерий Савинов рассказал о строительстве велодорожек в Выборге, и о том, как замечания и пожелания жителей Выборга влияли на проект.

Начну с 2019 года, когда правительство Ленобласти провело опрос по поводу развития велосипедной инфраструктуру в регионе. Из опрошенных, 68% ответили, что велодорожки должны быть построены везде. Конечно, администрация Выборгского района уже была нацелена на подготовку к проекту и были учтены все пожелания активных велосипедистов. Наш проект состоит из нескольких этапов. Батарейная гора была как одно из основополагающих мест. Мы не забыли и о том, что есть и другие места отдыха и времяпрепровождения, и что люди могут на велосипедах туда доехать. Поэтому мы предполагали, что этапы строительства в разных местах будут, возможно, осуществляться одновременно, но этапы разделила финансовая возможность и также тот факт, что некоторые участки нужно подготовить к созданию там велодорожек. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Глава районной администрации отметил, что это непростой проект, так как он требует интеграции в уже сложившуюся улично-дорожную сеть.

Однозначно можно сказать, что сложно его реализовать в Выборге, но это нужно делать для того, чтобы развести потоки и расставить правильные приоритеты. Первым приоритетом являются пешеходы, далее сами велосипедисты и автомобилисты. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Валерий Савинов рассказал, что в процессе реализации схему приходилось менять, когда общественность задавала вопросы. Рассматривались возможные варианты изменения схемы движения: либо по дороге, либо по пешеходной зоне, которая имеет возможность совмещения.

Нужно сделать таким образом, чтобы это было не общей точкой преткновения, а разрешением вопроса безопасности. Также хочу извиниться перед нашими местными жителями за неудобства, но настройка не может пройти без каких-то издержек. Но эти издержки должны дать только положительный эффект данному проекту. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Видео: МГ "Наш город"