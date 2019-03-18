КГИОП принял решение сохранить участок исторического мощения у Дома Семёнова

Однако на время мощение придется демонтировать.

КГИОП не признал булыжное мощение во дворе дома Семенова предметом охраны объекта культурного наследия. Однако часть исторического мощения обещали вернуть на место после проведения работ, сообщила пресс-служба ведомства..

Эксперты отметили, что булыжное мощение пропускает воду и приводит к подтоплению и намоканию подвалов и фундаментов здания, поэтому вовсе не трогать брусчатку не получится.

Участниками совещания принято решение о том, что прямоугольный диабазовый камень вдоль стены дома должен быть бережно и аккуратно демонтирован и промаркирован для последующей укладки подстилающего защитного слоя и выполнения гидроизоляции во избежание подтоплений. говорится в сообщении.

После устройства гидроизоляции булыжное мощение двух наиболее сохранившихся участков вернут на место.

На данный момент извлеченные остатки мощения складированы во дворе. После переборки их передадут ВООПИиК на ответственное хранение.

Ранее Piter.TV показал, как петербуржцы борются за историческую брусчатку во дворе Семёнова.

Фото: vk.com/n.vavilina