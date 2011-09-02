На восьми набережных Петербурга провели реконструкцию за полгода

В этом году планируют отремонтировать булыжное мощение у стен Петропавловской крепости, а осенью начнется капремонт участка набережной Малой Невы выше Тучкова моста.

В Петербурге отремонтировали ступеньки и мощение на отдельных участках восьми набережных рек и каналов. Об этом рассказали в среду, 20 июня, в пресс-службе Смольного.

Спуск и плиточное мощение восстановили на Смольной набережной. На Петровской набережной — ступеньки на спуске со львами Ши-Цза, на спусках канала Грибоедова, Крюкова канала и Фонтанки отремонтировали диабазовое мощение. Также спуски восстановили на Дворцовой, Свердловской и Арсенальной набережных.

В этом году планируют отремонтировать булыжное мощение у стен Петропавловской крепости, а осенью начнется капремонт участка набережной Малой Невы выше Тучкова моста.

Работами занимается ГБУ "Мостотрест". В ведении организации находится более 160 км набережных, что на 20 км больше, чем длина КАД, включая дамбу.

Ранее компания "Я хочу быть твоей канарейкой" арендовала особняк в центре Петербурга. Начальная цена лота составила 503,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv

