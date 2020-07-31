Жители доходного дома Полежаева уже не один десяток лет борются за открытие парадной лестницы

Первые три этажа еще с 90-ых были заняты коммерческими помещениями. Путь жильцам в нормальную жизнь разделяет гипроковая стена.

Жители доходного дома Полежаева на Старорусской улице 5/3 уже не помнят, когда в последний раз ходили по парадной лестнице дома. Три первых этажа вроде бы общедомового имущества не принадлежит жильцам с не один десяток лет.

Здесь был институт лет, наверное, 10 назад... Договор с ними расторгнут. Сдают жилье. КУГИ, наверное, сдают жилье. Ходят дети, у них есть коммерческий вход, через который они могут ходить. Но они заняли нашу парадную. Галина Муравьева, жительница дома

До самих арендаторов жильцы достучаться не могут – не найти концов.

Гипроковая стена разделяет чистый отремонтированный мир от общедомового чулана. Хотя лестница все та же. Шокируют даже не склады мусора, а голубиные трупы, уже истлевшие, и птичий помет, обильно покрывающий все поверхности площадок.

Жильцы ходят через де-юре черный ход. Однако к нашему приезду стены покрасили белой краской, и все тщательно вымыли, а во дворе активно счищали мох. Плитка в подъезде провалилась. Прикрыли дверью, а конструкцию подперли балками.

В ЖКС №3 кратко прокомментировали, что проблему исправят в ближайшее время.

Материал у нас заказан на этот адрес. Будут делать подпоры. Представитель ЖКС №3 Центрального района Петербурга

Мох, сгнившие опоры и проваливающиеся блоки возникли после смены дворового покрытия. Плитку положили прямо на асфальт, из-за чего ливневая система дала сбой. Жильцы к затопленному подвалу привыкли, но при повышении уровня воды начинает топить и их.

Все приподнялось. Если снег – снегоуборочной машине не въехать из-за навесных полов, и снег никто не убирает... Как только снег, как только дождь, вся вода скапливается в подвале. А из подвала она потом идет в парадную. Зимой ходим в резиновых сапогах. Галина Муравьева, жительница дома

На место обвала прибыл главный инженер ЖКС№3 Михаил Руднев. Заверил, что проблему с обвалившейся плитой решат в скором времени. Жильцы воспользовались случаем и спросили, на каких основаниях парадный вход закрыт. Выяснилось, что ЖКС еще в марте было выдано предписание вскрыть дверь.

Причина, по которой перегородку в парадной лестнице смогут демонтировать, – расторжение договора аренды с институтом еще в апреле этого года. Однако из-за возникающих конфликтов в законодательстве самосудно выломать гипрок не получится. Нужно все согласовать.

Вот мы должны выполнить определенные мероприятия, о которых я говорил. В понедельник мы с заявителем созваниваемся я сообщаю все, что сделал, что не сделал. Дальше, в крайнем случае, в пятницу, мы произведем вскрытие в присутствии прокуратуры, в присутствии прессы, для того, что бы все было заактировано. Михаил Руднев, глава ЖКС-3 Центрального района

Мы будем следить за развитием событий.

Отметим, что мы уже обращали внимание на ситуацию в доме Полежаева – еще три года назад.

Ранее мы сообщали, что на улице Лизы Чайкиной обрушилась стена из дикого винограда. Жители планируют восстановить вертикальное озеленение.

Видео, фото: Piter.TV