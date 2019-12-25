Активисты расчистили старинное мощение во дворе дома на Римского-Корсакого

Ранее активисты смогли переубедить муниципалов из МО "Адмиралтейский округ", поначалу не нашедших никакой ценности в дворовой мостовой.

Гражданские активисты и члены ВООПиИК, продолжающие участвовать в судьбе двора исторического дома Семенова (проспект Римского-Корсакова, 39), расчистили старинное мощение. Оно десятилетиями было спрятано под слоем асфальта и было обнаружено в ходе недавних работ.

Активисты рассказали, что по краю двора уложена брусчатка, а в центре – булыжная мостовая. Асфальт сверху довольно тонкий, поэтому его можно снять вручную.

Ранее активисты смогли переубедить муниципалов из МО "Адмиралтейский округ", поначалу не нашедших никакой ценности в дворовой мостовой. Накануне стало известно, что будет найдено оптимальное решение для сохранения старинного покрытия.

Ранее защитники дома Басевича отправили в КГИОП результаты обследования здания.