Во дворе на Римского-Корсакова начались работы по демонтажу исторического булыжного мощения

Некоторые петербуржцы выступили против демонтажа. Власти Петербурга попробовали прийти к компромиссу.

В Петербурге продолжается обсуждение сохранения исторического мощения во дворе на проспекте Римского-Корсакова, 39. Пресс-служба КГИОП подробно рассказала о плане работ на этом участке.

Накануне, 5 августа, начался демонтаж мощения из диабазового камня, каждый камень маркируют. До 10 августа специалисты должны отбраковать извлеченные единичные остатки мощения и передать демонтированное булыжное мощение двора на ответственное хранение ВООПИиК. Затем, до 28 августа, участки мощения, предусмотренные авторским листом, с учетом устройства гидроизоляции здания и водоотведения, в вертикальных отметках, указанных в листе, будут музеефицированы.

Напомним, КГИОП принял решение сохранить лучшие участки исторического мощения у Дома Семёнова, однако перед этим там придется укрепить систему гидроизоляции. Мощение обнаружили под асфальтом во время работ.

Фото и видео: vk.com/voopiik_spb