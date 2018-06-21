Суд принял меры предварительной защиты в отношении булыжного мощения на Шлиссельбургском шоссе

В Усть-Ижоре хотят отремонтировать дорогу, но тогда будет уничтожено историческое мощение.

Куйбышевский районный суд временно запретил демонтировать булыжное мощение на Шлиссельбургском шоссе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее КГИОП выдал положительное заключение о соответствии работ по демонтажу булыжного покрытия шоссе XVIII-XIX века с заменой основания дороги и выкладкой камня на бетон. Активисты просят признать это решение незаконным. До вступления решения суда в законную силу АО "ПО"Возрождение" и другим людям и организациям запретили демонтировать покрытие.

Жители недовольны тем, что историческое мощение хотят уничтожить при ремонте Шлиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской Победы.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение