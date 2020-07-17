Во дворе дома Семенова все-таки нашли историческое мощение

Жители дома Семенова собственноручно нашли во дворе мощеное старинной брусчаткой покрытие
Ранее в этом дворе начались по замене асфальта на плитку. Рабочие были уверены, что никакой исторической брусчатки не сохранилось
Брусчатка и булыжная мостовая заинтересовали администрацию МО "Адмиралтейский округ". Они готовы содействовать в сохранении старинного мощеного ковра. Однако финальное решение остается за КГИОПом.
Работы выполняет "Севзап ПБ" по заказу администрации МО "Адмиралтейский округ".
Напомним, что ранее на этой точке вообще возник конфликт строителей с жильцами дома.
Видео, фото: Piter.TV
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