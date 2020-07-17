Во дворе дома Семенова все-таки нашли историческое мощение

Жильцы собственноручно откопали брусчатку и булыжную мостовую.

Жители дома Семенова собственноручно нашли во дворе мощеное старинной брусчаткой покрытие

Ранее в этом дворе начались по замене асфальта на плитку. Рабочие были уверены, что никакой исторической брусчатки не сохранилось

Брусчатка и булыжная мостовая заинтересовали администрацию МО "Адмиралтейский округ". Они готовы содействовать в сохранении старинного мощеного ковра. Однако финальное решение остается за КГИОПом.

Работы выполняет "Севзап ПБ" по заказу администрации МО "Адмиралтейский округ".

Напомним, что ранее на этой точке вообще возник конфликт строителей с жильцами дома.

Видео, фото: Piter.TV