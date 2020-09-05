Ведущая казахстанского телеканала допустила неловкую оговорку о Навальном

Женщина ошиблась в фамилии российского оппозиционера.

Ведущая казахстанского телеканала допустила неловкую оговорку об Алексее Навальном. Ролик опубликован в Telegram-канале "Пул №3". В кадре представлена журналистка Atameken Business, которая не смогла правильно выговорить слово.

Санкции против России, которые сейчас вырисовываются на фоне отравления анального... Навального, срикошетят на нашу экономику? спросила ведущая телеканала

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.

Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новичок".

Видео: TG / Пул№3