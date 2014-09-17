Вакцинация бездомных от ковида в Петербурге – вопросы и ответы

Piter.tv собрал информацию о главном, с чем сталкиваются лица без определенного места жительства в пандемийное время.

В то время, когда статистика по жителям Петербурга, которые заболели коронавирусом, ведется постоянно, пока не существует точной информации, как пандемия затронула бездомных людей в городе. В целом статистика по количеству уличных бездомных и лиц без регистрации в Северной столице разнится – от 15 до 50 тысяч человек. Официально в городе зарегистрированы 3340 людей без определенного места жительства, их реальное число намного больше.

Фото: Piter.tv

Как же в данной сфере дела обстоят с вакцинацией от коронавируса, которая даже среди горожан не идет быстрыми темпами? Цифры среди местных жителей таковы – на 12 сентября в Петербурге привились от коронавируса первично более 1,51 млн человек, завершили цикл вакцинации порядка 1,55 млн. Запас разных вакцин в городе составляет 640 264 доз. По последним данным, в Петербурге проживают 5,38 млн человек – соответственно, полностью вакцинирована почти треть населения.

Фото: Piter.tv

При этом нельзя сказать, что никакой работы не ведётся – о своих действиях на фронте вакцинации бездомных уже сообщали городские общественные организации. Получить прививку от коронавируса без документов (паспорт и СНИЛС) не представляется возможным, врачи отказываются ее делать. При этом риск заражения у людей без места жительства даже больше, чем у простых горожан – влияет постоянное нахождение на улице в любую погоду.

Из ситуации нашлось два выхода: юридический и практический. Волонтеры "Благотворительной больницы" и "Диаконии" регламенты медицинских организаций и выяснили, что в некоторых случаях при вакцинации может быть уместен перечень из 40 других документов, не только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также подойдут выписной эпикриз из любой больницы, любая справка, подтверждающая социальное сопровождение бездомного, справка о регистрации по месту пребывания.

Фонды вызвались заниматься вакцинацией бездомных своими силами – в июле "Диакония" привила более 30 человек, сейчас число привившихся составляет более 90.

Фото: ВКонтакте / Благотворительный фонд "Диакония"

Вакцинировать жителей приюта "Ночлежки" начали зимой 2021-го года. С организацией помог городской комитет по здравоохранению в одной из центральных поликлиник. Затем люди сами могли записаться по номеру "122". На текущий момент в "Ночлежке" привиты от коронавируса порядка 150 человек из 20 тыс. бездомных, которые числятся в базе данных организации.

Фото: Piter.tv

Петербургский комитет по здравоохранению прояснил для Piter.tv свою роль в процессе вакцинации бездомных. Как уточнили в пресс-службе ведомства, ведомство организует выезд медперсонала, если к ним обращаются общественные организации.

Например, в конце июля Городской центр медицинской профилактики организовывал выезд в "Ночлежку", в ходе которого было привито чуть более 30 бездомных. Эту работу на себя взяли сотрудники Городской поликлиники 49. Cейчас такие выезды всё ещё возможны, но нужны группы из желающих привиться хотя бы в 25-30 человек, уточнили в комздраве.

Материал подготовил Федор Быков, Piter.tv

Фото обложки: Pixabay