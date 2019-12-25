Эксперты рассказали, как можно привиться бездомному

Многие бездомные не могут получить прививку, потому что не имеют документов подтверждающих личность.

Эксперты по работе с людьми без постоянного места жительства рассказали, почему сложно привиться бездомным и зачем это нужно сделать. Этим они поделились в беседе с "АиФ-Петербург".

Так, Ксения Ершова, координатор проектов АНО "Благотворительная больница", отметила, что бездомные появляются во многих общественных местах, начиная от общественного транспорта, заканчивая учреждениями, где можно восстановить утраченные документы. Выглядят они вовсе не так, как принято представлять, поэтому риск заражения есть у каждого человека.

Пресс-секретарь "Ночлежки" Данил Краморов рассказал, что люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, часто умирают от простых заболеваний, например, простуды или переохлаждения. Они более уязвимы для инфекции из-за сниженного иммунитета . Однако получить прививку от коронавируса без документов не представляется возможным. Многие врачи отказываются ее делать.

"Ночлежке" удалось договориться и те, у кого были удостоверения личности, получили прививку. Таких людей оказалось всего 150 человек из 20 тыс. бездомных, которые числятся в базе данных "Ночлежки".

Выход нашли в "Благотворительной больнице" и "Диаконии". Волонтеры подняли законы, регламенты медицинских организаций и выяснили, что в интересующем их случае может применяться перечень из 40 документов, а не только паспорт, полис и СНИЛС. Также подойдут выписной эпикриз из любой больницы, любая справка, подтверждающая социальное сопровождение бездомного, справка о регистрации по месту пребывания и другие.

Ранее в "Ночлежке" рассказали о развитии проектов в Петербурге и Ленобласти.

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