В "Ночлежке" рассказали о развитии проектов в Петербурге и Ленобласти

Сегодня в городском приюте проживает 52 человека.

Этим летом благотворительная организация "Ночлежка" порадовала петербуржцев хорошими новостями. Она выставку "Без определенного места жительства" в Шереметевском саду Фонтанного дома провела. Отважно борется со всемирным коронавирусом, стараясь вакцинировать своих подопечных. И новые проекты запускает – загородный приют в Ленобласти, а также кафе, в котором смогут работать бывшие бездомные. Piter.tv пообщался с руководителем отдела привлечения ресурсов и PR "Ночлежки" Данилой Краморовым и узнал, как развиваются проекты организации в Петербурге.

Благотворительная выставка "Без определенного места"

В конце июля в Шереметевском саду Фонтанного дома открылась благотворительная выставка "Без определенного места", организованная совместно с проектом "Ночлежка". В апреле 2020 года на экскурсию в "Ночлежку" пришла скульптор Вероника Бернард, которая разговорилась с подопечными организации. После встречи у нее возникла идея создать бюсты жильцов организации. Совместно со своими друзьями-скульпторами она создала несколько бюстов, которые в этом году представлены на выставке.

Экспозиция завершится уже 30 августа, но что планируется делать с творениями с выставки? В настоящее время организация обсуждает с авторами работ дальнейшую судьбу бюстов.

Возможно, мы заберем их себе и расставим по нашим проектам. У скульпторов была идея продать бюсты, а полученные деньги направить "Ночлежке". Мы еще обсудим со скульптурами, что лучше с ними сделать. Работы точно не пропадут. Данил Краморов, руководитель отдела привлечения ресурсов и PR "Ночлежки"

Загородный приют в Ленобласти

Совсем недавно в Ленобласти началось строительство приюта для пожилых и маломобильных людей "Ночлежки". В загородном доме смогут жить до 15 человек, в комнате – до 4 человек. По словам Краморова, проект задумывался достаточно давно по ряду причин. Во-первых, у пожилых или маломобильных людей достаточно ограниченные возможности для дальнейшей реабилитации, поскольку "здоровье зачастую не позволяет им зарабатывать так, чтобы обеспечить себя жильем самостоятельно".

Чаще всего они могут претендовать на устройство в государственный интернат. Также мы можем помочь им восстановить контакт с родственниками или возобновить сделку с недвижимостью, если они потеряли жилье. Данил Краморов

Во-вторых, в приюте на Боровой улице человек в среднем живет 4 месяца, пожилые и маломобильные граждане – от года и больше. За год организация может помочь нескольким людям, нуждающимся в помощи. Но из-за того, что некоторые постояльцы проживают более 4 месяцев, "Ночлежка" способна помочь не такому большому количеству людей, как могла бы. В-третьих, пожилые и маломобильные люди все равно ограничены в приюте четырьмя стенами, в каждой из которых проживают по 10 человек. Именно по этим причинам "Ночлежка" приняла решение создать приют в Ленобласти.

Как рассказал Краморов, земельный участок организация купила на собственные средства. Строительство самого дома тоже ведется на средства "Ночлежки", часть строительных материалов предоставляют партнеры, например, "Леруа Мерлен". Также организация продолжает поиски бизнес-партнеров, которые готовы оказать помощь в строительстве дома.

"Ночлежка" планирует открыть загородный приют летом 2022 года. Двухэтажный дом будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории дома появится сад и, возможно, небольшой огород, чтобы жильцы смогли с пользой провести время. К подопечным будут приезжать социальные работники и волонтеры. Одни жильцы оставаться не будут. На территории приюта всегда будут находиться сопровождающие или дежурные. В настоящий момент в приюте проживают около 10-12 пожилых и маломобильных людей.

Кафе с бывшими бездомными сотрудниками

В июле этого года стало известно о запуске нового проекта "Ночлежки" – кафе, в котором смогут стажироваться бывшие бездомные. Краморов рассказал, что организация до сих пор не нашла идеальное для кафе место. "Ночлежка" ищет помещение в центре Петербурга, у которого будет хорошая проходимость людей. В поисках им помогают партнеры-рестораторы, которые готовят блюда для Ночного автобуса.

Мы каждую неделю смотрим несколько локаций, где можно открыть наше кафе. Партнеры, которые готовят для нашего Ночного автобуса, консультируют нас: подсказывают, как правильно искать помещения, на что обращать внимание. И даже они говорят, что помещение можно найти за две недели, а можно за несколько месяцев. Данил Краморов

"Ночлежка" также в поисках названия для будущего заведения. Организация готова принимать идеи от окружающих. Если кто-то сможет придумать название для кафе, то "Ночлежка" готова угостить бесплатным обедом в качестве благодарности.

Мы трепетно относимся к неймингу, это видно по многим нашим проектам. Мы очень долго выбирали название для нашей душевой. Сейчас проект называется "Неравнодуш". Данил Краморов

Кстати, об обедах. Организация не планирует создавать большое меню, всего будет 3-5 позиций в каждой категории: горячее, салаты, супы и другие. Ценник тоже будет приемлемым. Посетителей будет ждать небольшое, но уютное кафе в центре города. "Все будет средне, но будет вкусно и красиво".

На время стажировки человек сможет получать стипендию в размере порядка 20 тысяч рублей. Однако, по словам Краморова, история будет носить больше мотивационный характер. Кроме того, сотрудник сможет и дальше пользоваться услугами "Ночлежки".

Будет закрыта потребность человека в жилье, еде, гигиене. Также мы можем оплатить обучение. Поэтому сотрудник получит все возможности, чтобы он мог спокойно стажироваться и не думать о том, что ему сейчас нужны деньги. Данил Краморов

Все работники будут допущены к работе только при наличии санитарной книжки. Юридическую сторону вопроса "Ночлежка" еще детально не обсуждала. Но не исключено, что с сотрудниками будет заключен трудовой договор. В кафе будут работать не только бывшие бездомные, но и профессиональные повара, официанты, управляющий и не только.

Основная идея проекта – показать общественности, что все хотят выбраться с улицы, и развеять стереотипы о бездомных людях.

Человек, который зайдет поесть, не сможет отличить бывшего бездомного человека от не бездомного. В этом и идея. Стереотипы сильны: кажется, что все бездомные должны выглядеть неопрятно, но это не так. В последние годы большая часть бездомных – люди, которые приехали из других регионов на заработки в Петербург. Увидев их на улице невозможно понять, что он бездомный. Данил Краморов

Открытие было запланировано на осень этого года, однако сроки зависят от поиска помещения. "Ночлежка" все же не теряет надежду открыться в этом году. Все деньги, которые будут заработаны в рамках этого проекта, пойдут на деятельность организации.

Благотворительный музыкальный фестиваль "НочлежкаFest"

Последний фестиваль "НочлежкаFest" прошел в ноябре 2019 года в Москве. В прошлом году фестиваль пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений. Как выяснилось, в этом году "НочлежкаFest" не состоится по этой же причине. Фестиваль должен был пройти в Петербурге 10 августа этого года.

Мы не успели проанонсировать, но уже разговаривали с артистами и договорились с площадкой. Данил Краморов

Более того, "Ночлежка" планировала в этом году провести сразу два фестиваля – в Петербурге и Москве. По словам Краморова, организация может провести фестиваль в Москве этой осенью, если в стране улучшится эпидемиологическая ситуация. Если не получится провести фестиваль в этом году, то остается верить и надеяться на следующий.

"Ночлежка" во время пандемии коронавируса

Коронавирус всё ещё является неотъемлемой частью нашей жизни. Первый год пандемии "Ночлежка" перенесла непросто, но мужественно. Во время весеннего прошлогоднего локдауна резко увеличилось число обращающихся за едой в рамках Ночного автобуса, также огромное количество людей звонили в консультационную службу.

Приходили люди, которым есть, где жить, но они потеряли работу. Многие живут от зарплаты до зарплаты, поскольку история про накопления не про нас (россиян). Люди находились в тяжелом состоянии. Данил Краморов

На несколько месяцев "Ночлежка" изменила формат работы: консультационная служба работала по телефону, организация не принимала людей с улицы, не сотрудничала с волонтерами и разделила комнаты для тех, кто выходит на улицу и не покидает стены "Ночлежки". За все время пандемии в организации заболели всего два-три человека. Если у подопечного были симптомы коронавируса, то его на две недели изолировали от всех проживающих. Он мог проживать, например, в библиотеке.

Власти Петербурга всячески призывают горожан прививаться, однако для этой процедуры необходимы документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Но не у всех подопечных "Ночлежки" имеется при себе хотя бы один из вышеперечисленных документов.

Если есть хотя бы один документ, то мы прививаем. Проблема с документами есть, а вот решение мы все ещё не можем найти. Но мы продолжаем общаться с медицинскими организациями, государством, но это медленная история. Данил Краморов

В конце июля стало известно, что в "Ночлежке" привили 140 петербургских бездомных. По словам Краморова, число привитых не сильно увеличилось. За месяц, если и привились, то около пяти человек.

Планы на будущее

Piter.tv узнал, есть ли у "Ночлежки" новые проекты или планы на другие регионы России. По словам Краморова, в настоящее время организация занята загородным домом и кафе. Однако "Ночлежка" подумывает о создании приюта для женщин. Многие из них подвергались насилию на улицах, поэтому подопечным не всегда комфортно жить, хоть и в разных комнатах, но под одной крышей с мужчинами. Также организация задумывалась о проблеме семейной бездомности: женщины с детьми по какой-то причине оказываются на улице.

Но мы сильно не копали в эту сторону. Мы боимся разорваться. Вот построим приют, создадим кафе, немного отдохнем и будем думать, куда двигаться дальше. Данил Краморов

И идея с открытием новых отделений "Ночлежки" активно не обсуждается, но сотрудники периодически задумываются об этом. Не исключено, что Ночлежка откроет в ближайшем будущем новое отделение в одном из городов России.

Мы думаем, как сделать эффективнее. Поскольку у нас есть проект по распространению опыта. Мы консультируем уже существующие организации, которые работают с бездомными в других регионах. Быть может, это эффективнее, чем открывать новое отделение в городе, в котором уже существует подобная организация. Данил Краморов

Текст: Анастасия Миллер

Фото: ВКонтакте / Ночлежка