Piter.tv посмотрел выставку "Ночлежки" в саду Фонтанного дома

Монументалисты оставили послания на экспонатах. Мы посмотрели на них поближе.

В Шереметьевском саду Фонтанного дома на Литейном проспекте с 30 июля по 31 августа проходит благотворительная выставка "Без определенного места", организованная совместно с проектом "Ночлежка". Художники создали скульптуры с натуры участников движения – людей, которым некуда пойти. "Они ничем не отличаются от нас" – провозглашают авторы галереи под открытым небом.

Автором идеи выставки "Без определенного места" выступила Вероника Бернард.

В 2019 году я случайно попала на экскурсию в приют Ночлежки на Боровой. Один из жильцов тогда рассказывал мне об устройстве приюта, и о своей жизни . Впечатление было сильным. Каким-то образом в голову пришла идея сделать скульптурные портреты жильцов, пригласить других скульпторов. рассказала Вероника Бернард.

Из-за пандемии процесс создания скульптур затянулся на полтора года. Всего было создано 9 "лиц". С февраля 2020-го года скульпторы знакомились с жильцами "Ночлежки" и создавали их портреты.

Монументалисты оставили послания на экспонатах. Скульптор Мария Апрасиди запечатлела слова натурщицы Екатерины Чоботовой: "Я не доверяю людям. Меня очень часто обманывали".

Автор Анна Сосенская процитировала жителя Ночлежки, Александра Смирнова: "Какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?".

Любой желающий может бесплатно посмотреть на скульптуры. При этом зрители имеют возможность пожертвовать средства в фонд "Ночлежка" по промокоду, указанному на стенде у входа в сад. Отделения благотворительного движения в Москве и Петербурге предоставляют кров, юридические консультации и медикаменты всем нуждающимся. У организации есть свой ночной автобус, который встречает гостей, предлагая возможность отдохнуть.

Материал подготовила Мария Ильина, Piter.tv