Скульптуры "Без определенного места" появились в саду Фонтанного дома

Скульптуры созданы по портретам реальных людей.

В Саду Фонтанного дома на Литейном проспекте, 53 появились скульптурные портреты жильцов приюта "Ночлежка". Их можно будет увидеть до конца августа.

Автором идеи "Без определенного места" выступила Вероника Бернард.

В 2019 году я случайно попала на экскурсию в приют Ночлежки на Боровой. Один из жильцов тогда рассказывал мне об устройстве приюта, и о своей жизни . Впечатление было сильным. Каким-то образом в голову пришла идея сделать скульптурные портреты жильцов, пригласить других скульпторов. рассказала Вероника Бернард.

Из-за пандемии процесс создания скульптур затянулся на полтора года. Всего было создано 9 "лиц". С февраля 2020-го года скульпторы знакомились с жильцами "Ночлежки" и создавали их портреты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Ночлежке" привили 140 петербургских бездомных.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка