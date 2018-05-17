Скульптуры "Без определенного места" появились в саду Фонтанного дома

В Саду Фонтанного дома на Литейном проспекте, 53 появились скульптурные портреты жильцов приюта "Ночлежка". Их можно будет увидеть до конца августа.
Автором идеи "Без определенного места" выступила Вероника Бернард.
В 2019 году я случайно попала на экскурсию в приют Ночлежки на Боровой. Один из жильцов тогда рассказывал мне об устройстве приюта, и о своей жизни . Впечатление было сильным. Каким-то образом в голову пришла идея сделать скульптурные портреты жильцов, пригласить других скульпторов.
рассказала Вероника Бернард.
Из-за пандемии процесс создания скульптур затянулся на полтора года. Всего было создано 9 "лиц". С февраля 2020-го года скульпторы знакомились с жильцами "Ночлежки" и создавали их портреты.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Ночлежке" привили 140 петербургских бездомных.
Фото: ВКонтакте / Ночлежка
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