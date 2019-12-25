В "Ночлежке" привили 140 петербургских бездомных

Пока прививку сделали те, у кого есть необходимые документы.

В среду, 21 июля, директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин в разговоре с "Невскими Новостями" сообщил, что в Петербурге прививку поставили 140 бездомных. Свердлин считает, что вакцинация от коронавируса обязательна, если нет медотвода.

Коллега директора Данил Краморов добавил, что вакцину поставили только те, у кого есть для этого необходимые документы: паспорт, СНИЛС и медицинский полис. По словам Краморова, "Ночлежка" ищет пути, как можно обойти это ограничение и привить бездомных без документов. Специалист рассказал, что за здоровьем подопечных волонтеры и администрация следит тщательно.

В первую волну закрывали очный прием в Консультационной службе, активнее раздавали маски и антисептики, вводили ограничения на перемещения жильцов приюта, оперативно изолировали заболевших. Все эти шаги позволяют проходить пандемию без всплесков заболевания. Даниил Краморов

Ранее мы писали, что благотворительная организация "Ночлежка" планирует открыть приют для бездомных в Ленобласти.

Фото: Ночлежка / Вконтакте