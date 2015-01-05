Благотворительная организация "Ночлежка" планирует открыть приют для бездомных в Ленобласти

Директор "Ночлежки" поделился планами открыть загородный приют для бездомных в Ленинградской области в течение года.

Благотворительная организация "Ночлежка" откроет приют для бездомных в Ленинградской области. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор организации Григорий Свердлин.

По его словам, строительство уже началось - на месте будущего фундамента косят "бурьян-крапиву" - и займет около года. Загородный приют с двух- четырехместными комнатами будет рассчитан на 15 человек и оборудован всем необходимым для инвалидов. Поблизости в саду разместятся скамейки, фруктовые деревья, цветы и, возможно, маленький пруд. В этом доме, скорее всего, поселятся те бездомные, которые уже вряд ли будут способны работать, и которым в городском приюте на Боровой сособенно неуютно.



Ранее "Ночлежка" начала подготовку к открытию в Петербурге кафе с бездомными сотрудниками.

Фото: Facebook/grigory.sverdlin