"Ночлежка" откроет в Петербурге кафе с бездомными сотрудниками

Прибыль от кафе будет направлена на работу приютов.

Благотворительная организация "Ночлежка" откроет в Петербурге кафе, в котором будут работать бывшие бездомные. Об этом рассказал директор организации Григорий Свердлин на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Свердлин рассказал, что на кафе его вдохновили подобные заведения, которые уже есть в Лондоне и Оксфорде. Такое трудоустройство называется транзитным: жильцы приютов будут проходить три-четыре месяца стажировку в кафе, после чего смогут устроиться на работу в другие заведения.

В настоящее время организация в поисках помещения в аренду в центре Петербурга, шеф-повара и управляющего. Свердлин добавил, что будет рад помощи петербуржцев, которые смогут предоставить кухонное оборудование, посуду и мебель.

Ранее в "Ночлежке" рассказали, как проходит вакцинация бездомных.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка