В "Ночлежке" рассказали, как проходит вакцинация бездомных

В приюте ввели обязательную вакцинацию, чтобы не подвергать опасности людей из группы риска.

Вакцинация от коронавируса не пользуется большим спросом у бездомных людей в Петербурге. Об этом от специалистки "Ночлежки" по социальной работе Аси Суворовой узнала "Бумага".

Вакцинировать жителей "Ночлежки" начали зимой 2021-го года. С организацией помог городской комитет по здравоохранению в одной из центральных поликлиник. Затем люди сами могли записаться по номеру "122".

Не могу сказать, что большой спрос [на вакцинацию], потому что бездомные как социальная группа во многих смыслах отражают устройство общества: как в обществе довольно много ковид-отрицателей, так и среди бездомных. Плюс общая история с недоверием к государству тут стоит даже более остро, чем среди граждан, живущих обычной жизнью. Ася Суворова, волонтер "Ночлежки".

Кроме того, часть людей без постоянного места жительства уже переболели и считают, что прививка им не нужна. "Ночлежка" рассказывает о пользе вакцинации и правилах ревакцинации. Чтобы заселиться в приют, прививку придется сделать, так как там проживают люди, которые ходят на работу, а также пожилые. Выездная вакцинация на Боровой оказалась неуспешной, привились всего три человека. В планах "Ночлежки" организовать масштабную вакцинацию в точках, где собираются бездомные. Люди без документов дозу препарата пока не могут получить.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка