В Петербурге в понедельник стартовала вакцинация бездомных от коронавируса

Прививки бездомным делали без предъявления каких-то документов.

Бездомные петербуржцы прошли первый этап вакцинация от коронавируса. Прививки в понедельник, 26 июля, поставили 36 гражданам. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Диакония".

Вакцинация проходила на стоянке "Автобуса Милосердия" на Миргородской улице, 7. Уколы ставили медики поликлиники №49. Всем на руки выдавали справки о получении первой дозы вакцины от COVID-19.

Прививки бездомным делали без предъявления каких-то документов. Попросту у многих их просто нет.

Ранее в "Ночлежке" рассказали, как проходит вакцинация бездомных.

Фото: ВКонтакте / Благотворительный фонд "Диакония"