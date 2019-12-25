За три года население Петербурга и Ленобласти выросло за счет мигрантов

При этом естественный прирост населения оказался отрицательным.

Петербург и Ленобласть оказались в списке регионов России, где наблюдается значительный прирост населения. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

Ленобласть попала в тройку лидеров по этому показателю. При этом естественный прирост населения в 47-м регионе оказался отрицательным и составил -34,1 тысячи человек. Положительный результат удалось получить за счет миграции – за последние три года в Ленобласть переехали 113,6 тысячи человек. По итогам прошлого года общее население в регионе составило 1 892 700 человек.

Кроме Ленобласти в топе-3 по приросту населения оказались Севастополь и Ингушетия. Петербург также попал в этот рейтинг, однако в тройку не вошел. В Северной столице, как и в Ленобласти, большую часть прибавки дала миграция, а не рождаемость. За последние три года население мегаполиса выросло на 0,6% при естественной убыли 13,2 тысячи человек и +47,5 тысяч приезжих. По последним данным, в Петербурге проживают 5 384 300 человек.

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