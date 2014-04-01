Голикова заявила о серьезном сокращении числа женщин репродуктивного возраста

Вице-премьер России заявила о положительном потенциале по увеличению рождаемости в стране.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число россиянок репродуктивного возраста от 20 до 29 лет сократилось почти на 38 процентов в сравнении с 2010 годом. Сейчас их количество составляет более 7,5 миллионов человек, сообщает ТАСС. Также замечена тенденция к снижению числа абортов в РФ с 2016 года. Их количество уменьшилось на 39 процентов.

Она считает, что такое уменьшение числа женщин, способных рожать и вынашивать ребенка, привело к сокращению рождаемости в стране. Голикова добавила, ссылась на Росстат, что у России имеется положительный потенциал по увеличению рождаемости.

Семей, которые хотели бы иметь трех и более детей, насчитывается порядка 17%, а те, которые хотели бы иметь многодетную семью - среди женщин более 20%, а среди мужчин - более 26%, поэтому показатели опросные обнадеживающие. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Ранее Голикова рассказала, почему Россия не ввела второй локдаун.

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